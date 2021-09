Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung in Hotel

Nach einem Feuer mit Millionenschaden in einem Baden-Badener Luxushotel ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Es lägen Erkenntnisse vor, dass es im Verlauf des frühen Donnerstagmorgens an zwei unterschiedlichen Stellen im Gebäude begonnen habe zu brennen, sagte ein Polizeisprecher und ergänzte: „Konkrete Hinweise auf eine technische Ursache, die zu den Feuern geführt haben könnte, liegen derzeit nicht vor.“ Zahlreiche Hotelgäste des „Badischen Hofs“ und Mitarbeiter würden von den Ermittlern befragt. Bei dem Brand war nach Polizeiangaben ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Verletzt wurde niemand.

Polizeibericht