Ermittlungen gegen Polizisten wegen rechter Hetze

Hakenkreuze und Hitlerfotos im Chat: Die Staatsanwaltschaft Ulm und das Landeskriminalamt (LKA) ermitteln gegen 70 Polizisten aus zehn der 13 Polizeipräsidien in Baden-Württemberg. Ein Beamter wurde bereits vom Dienst suspendiert, gegen fünf weitere sollen Disziplinarverfahren eingeleitet werden – die Ermittlungen gehen derweil weiter, teilten die beiden Behörden am Donnerstag mit.

Im Zentrum der Ermittlingen, die bereits Ende Oktober begonnen haben, steht rechte Hetze eines 28-jährigen Polizisten, die er in verschiedenen Chatgruppen eines Messengerdiensts verbreitet haben soll. Der Verdacht lautet auf Volksverhetzung und Verbreitung von verfassungsfeindlichen Symbolen wie Hakenkreuzen. Anfang November stießen die Ermittlungsbehörden dann auf fünf weitere Polizisten, die entsprechende Inhalte geteilt haben sollen. Es kam zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und LKA. Letzteres habe daraufhin 6000 Chatgruppen auf den beschlagnahmten Smartphones der Polizisten durchsucht und fand nach eigenen Angaben 13 mit strafrechtlich relevanten Inhalten. „Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Mobiltelefone durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, dauern noch an“, heißt es am Donnerstag.

Innenminister warnt vor Generalverdacht

Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte das Vorgehen der „starken Ermittlungsgruppe“. „In der Polizei Baden-Württemberg gilt eine klare Null-Toleranz-Strategie gegenüber jedem Gebrauch eines verfassungsfeindlichen Symbols, gegen jedes extremistische, rassistische, diskriminierende und antisemitische Vergehen. Die jetzigen Ermittlungen sind Ausdruck dieser Null-Toleranz-Strategie“, erklärte er. Zugleich warnte Strobl vor einem Generalverdacht gegen Polizeibeamte. „Das Fehlverhalten sehr Weniger darf die Polizei und alle Beschäftigten nicht zu Unrecht und pauschal in ein falsches Licht rücken und diskreditieren.“ Gerade zum Schutz der Polizei und ihrer Mitglieder werde entsprechend hart gegen diejenigen vorgegangen, die gegen die Werte der Polizei verstießen.

Innenausschuss tagt in Sondersitzung

Wie ein Sprecher des Landtags der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte, will Strobl die Mitgliedern des Innenausschusses über die Vorgänge informieren. Dazu ist für den frühen Mittwochmorgen, vor der Landtagssitzung, eine Sondersitzung des Ausschusses anberaumt.

Der SPD-Innenexperte Sascha Binder fordert darin mehr als die öffentlich zugänglichen Informationen vom Innenminister. „Wer nicht mit beiden Beinen auf dem Boden der Verfassung steht, hat in unserer Polizei nichts zu suchen“, betont Binder. Rechtsextremes Bildmaterial oder Texte zu versenden seien keine Kavaliersdelikte und müssten gemeldet werden. „Jeder Einzefall ist einer zu viel und muss geahndet werden.“

FDP gibt Strobl Mitschuld

Die Zahl von insgesamt 70 Polizeibeamten, gegen die ermittelt werde, deute auf ein erschreckendes Ausmaß hin, in dem verfassungswidrige Inhalte verbreitet worden seien, erklärt FDP-Verfassungsschutzexperte Nico Weinmann. Auch er warnt vor einem Generalverdacht gegen alle Beamten, „es handelt sich jedoch um einen äußerst schwerwiegenden Fall, der zeitnah und lückenlos aufgearbeitet werden muss“, wie er sagt. „Viel deutet darauf hin, dass die notwendige Sensibilität bei einem so ernsten Thema nicht bei allen in unserer Gesellschaft und im Polizeiapparat gegeben ist.“ Mitverantwortlich macht Weinmann hierfür auch Strobl. „Offensichtlich ist es dem Innenminister nicht gelungen, den moralischen Kompass bei allen Beamten ausreichend zu schärfen, beziehungsweise mit Nachdruck zu vermitteln, dass für Hass, Hetze und Extremismus jeder Form in unserer Gesellschaft kein Platz ist.“ Das Innenministerium sei hier jetzt unmittelbar gefordert, diese Missstände zu beseitigen.

Die Grünen und die AfD haben sich am Donnerstag zunächst nicht zu den Vorgängen geäußert.