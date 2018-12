Wegen einer Schlägerei in einem Linienbus bei Lörrach ermittelt die Polizei gegen drei Verdächtige. Sie sollen an der Prügelei beteiligt gewesen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem suchen die Ermittler Zeugen. In dem Bus war den Angaben zufolge am Sonntag während der Fahrt ein 31-Jähriger mit Mitfahrern in Streit geraten. Es kam zu einer größeren Prügelei, bei der demnach auch mit einem Messer hantiert wurde. Die von Unbeteiligten und dem Busfahrer alarmierte Polizei beendete die Auseinandersetzung. Das Motiv war unklar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Pressemitteilung