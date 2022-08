Ermittler wollen über Tod von 14-Jähriger informieren

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen an diesem Montag in Freiburg über den Tod einer 14-Jährigen aus dem südbadischen Gottenheim informieren. Ihre Leiche wurde nach dpa-Informationen am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden. Wie das Mädchen starb, wurde zunächst nicht bekannt. Medien-Berichte, wonach das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, bestätigten die Ermittler zunächst nicht. Die 14-Jährige war seit dem 21. Juli vermisst worden.

Bisherige Pressemitteilungen der Polizei zu dem Fall

Mitteilung vom Samstag mit Hinweis auf Pk

© dpa-infocom, dpa:220731-99-224745/3