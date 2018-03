Ermittler prüfen Beweismaterial aus Skandal-Schlachthof

Bei der Durchsuchung eines Schlachthofs in Tauberbischofsheim haben Ermittler nach eigenen Angaben umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. „Die Auswertung wird längere Zeit in Anspruch nehmen“, teilte die Justiz am Freitag in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) mit.

Video der Soko Tierschutz – Achtung: Verstörende Bilder

Die Durchsuchung sei vom Amtsgericht auf der Grundlage von Anzeigen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter der Firma sowie gegen das zuständige Veterinäramt angeordnet worden. An den Ermittlungen hatten am Donnerstag 20 Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei Tauberbischofsheim teilgenommen.

Anlass des von Amts wegen eingeleiteten Ermittlungsverfahrens waren der Staatsanwaltschaft zufolge Medienberichte sowie Anzeigen des Vereins „Soko Tierschutz“ (Augsburg) und der Fast-Food-Kette McDonald's wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Demnach sollen Tiere vor der Schlachtung nicht ausreichend betäubt sowie nicht zugelassene Geräte eingesetzt und vor der Betäubung der Schlachttiere mehrfach massive und unnötige Gewalt angewendet worden sein.

Der Betrieb gehört zur Firma OSI mit Europa-Sitz in Gersthofen bei Augsburg, einem Lieferanten von McDonald's. Nach Sichtung von TV-Aufnahmen hatten die Behörden die Schließung des Hofs verfügt. Auf dem Hof wurden laut Landratsamt täglich 200 Rinder geschlachtet.