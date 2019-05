Ermittler informieren über Kindesmissbrauch in Staufen

Im Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder in Staufen bei Freiburg wollen Polizei und Staatsanwaltschaft heute in Freiburg Einzelheiten bekanntgeben. Der Fall war am Montag durch Medienberichte an die Öffentlichkeit gekommen. Ermittler wollten sich zunächst nicht näher dazu äußern. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben sie den Angaben zufolge einen etwa 40 Jahre alten Mann festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann war demnach Betreuer von Pfadfindern und soll sich mehrfach an Kindern vergangen haben. Die Taten sollen mehrere Jahre zurückliegen.

Staufen südlich von Freiburg war zuletzt durch den jahrelangen Missbrauch eines Jungen überregional in Schlagzeilen. Mit diesem Verbrechen hat der jetzige Fall laut Polizei aber nichts zu tun.