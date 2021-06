Ermittler finden vier Kilo Drogen: Frau in Untersuchungshaft

Rauschgiftfahnder haben in Meßstetten im Zollernalbkreis eine mutmaßliche Drogendealerin festgenommen. Die 64-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, gab es Hinweise darauf, dass die Frau Drogen verkaufen soll. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Ermittler daraufhin am Mittwoch zwei Kilo Marihuana und etwa dieselbe Menge Amphetamin. Gegen die einschlägig vorbestraften Frau wird den Angaben nach wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Zu den Vorwürfen habe sie sich bislang nicht geäußert, hieß es.

