Erler beschäftigt Lebensgefährtin - Mast sieht darin kein Problem

Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Generalsekretärin Katja Mast sieht kein Problem darin, dass der Vize-Vorsitzende ihrer Bundestagsfraktion, Gernot Erler, in seinem Wahlkreisbüro seine Lebensgefährtin beschäftigt. „Gernot Erler hat daraus noch nie ein Geheimnis gemacht. Vor Ort in Freiburg ist das seit vielen Jahren bekannt“, sagte Mast am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Kein Mensch habe damit bislang ein Problem gehabt. „Ich wüsste nicht, warum wir als Partei damit ein Problem haben sollten.“ Sie gehe davon aus, dass das Beschäftigungsverhältnis rechtmäßig sei. Erler bildet zusammen mit Mast das Spitzenduo der SPD im Südwesten zur Bundestagswahl im September.

Abgeordnetengesetz