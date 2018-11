Erinnerung an Nazi-Gräuel: „Hotel Silber“ vor Eröffnung

Die Erinnerung an die Nazi-Gräuel in Stuttgart bekommt nächste Woche einen festen Ort: Nach einem Fast-Abriss, langer Planung und mehreren Verschiebungen wird die einstige Zentrale der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) an der Dorotheenstraße 10 mitten in der Stadt als „Ort historisch-politischen Lernens“ eröffnet. Heute wird er der Öffentlichkeit vorgestellt. Das einstige „Hotel Silber“ war eine von knapp 20 Gestapo-Leitstellen der Nazis. Die Eröffnung ist für den 4. Dezember geplant.

Nach Ankündigung des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg beschäftigt sich die Dauerausstellung mit der Geschichte der Polizei in drei Systemen. Sie zeigt Kontinuitäten und Brüche in ihrem Umgang mit Minderheiten und in der Strafverfolgung, aber auch das Selbstverständnis der Polizisten in Demokratie und Diktatur. Laut Finanzministerium wurde das Gebäude noch für 4,3 Millionen Euro umgebaut. Die Kosten auch für den Betrieb von jährlich 560 000 Euro teilen sich Land und Stadt - genauso wie rund 3 Millionen Euro für die Einrichtung der Dauerausstellung.

Geschichtsort "Hotel Silber"