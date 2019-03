Von Aalener Nachrichten

Zum zweiten Mal innerhalb von nicht einmal zweieinhalb Jahren hat der Textilveredler Lindenfarb Julius Probst GmbH & Co. KG beim Amtsgericht Aalen wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Ziel sei eine interne Restrukturierung des Unternehmens, das über 30 Millionen Umsatz erwirtschafte, teilte die Kanzlei Schultze & Braun in Achern am Montag mit. Die rund 300 Mitarbeiter seien am selben Tag über das Verfahren informiert worden.