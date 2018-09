In einem Bach in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) sind 35 tote Fische gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstag ein erhöhter Nitritgehalt im Wasser festgestellt. Ob das Nitrit absichtlich in den Bach gekippt wurde, war zunächst unklar. „Darauf gibt es momentan keine Hinweise, ausschließen können wir es aber nicht“, sagte ein Sprecher. Nitrit ist ein für Menschen giftiger Stoff. Er entsteht aus Nitrat, das etwa in Düngemitteln enthalten ist. Die für Gewerbe- und Umweltvergehen zuständige Einheit des Polizeipräsidiums Karlsruhe nahm demnach die Ermittlungen auf. Zudem wurden Fischproben für eine weitere Untersuchung sichergestellt.

Pressemitteilung der Polizei