Erfolgsserie von Hannover 96 endet: Niederlage in Sandhausen

Rettungskräfte sind am Freitag gleich mehrmals ausgerückt, um in Not geratene Surfer und Segler zu retten. Grund für die vielen Einsätze war offenbar der starke Wind. Für einen Surfer in der Nacht zum Samstag war es knapp. Er hat seine Rettung einer aufmerksamen Spaziergängerin zu verdanken.

Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr ging bei der Lindauer Polizei die Mitteilung über einen in Seenot geratenen Surfer ein. „Eine Frau hat den Surfer in der Nähe des Zecher Hafens gesehen, dann war er plötzlich verschwunden“, sagt ein ...