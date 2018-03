Er bleibt in der Familie: Martin Jäger wechselt als Staatssekretär ins baden-württembergische Innenministerium. Der gebürtige Ulmer war bislang Sprecher von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), nun geht er aus Berlin zu dessen Schwiegersohn Thomas Strobl (CDU) nach Stuttgart. Dieser besetzt damit eine Schlüsselstelle mit einem engen Berater seines Schwiegervaters. Als sich Jäger nach seiner Zeit als deutscher Botschafter in Afghanistan entschied, als Pressesprecher in ein Bundesministerium zu wechseln, überrascht das zunächst viele. Doch Jäger begründete dies stets damit, dass er gleichzeitig Leiter der Stabsstelle wurde. Als solcher hatte er viel Einfluss auf wichtige Fragen, etwa bei Personal oder Programmatik. Er habe strategisch viel von Schäuble gelernt, berichtet der 52-Jährige über seine Zeit in Berlin.

Mit dem Wechsel bleibt sich Jäger seinem Ruf als Mann des Wandel treu. Der gelernte Fotograf arbeitet als freier Journalist, unter anderem für WDR, taz und „Schwäbische Zeitung“. Er studierte Völkerkunde, Philosophie und Politikwissenschaft in München und trat 1994 in den diplomatischen Dienst ein. Im Auswärtigen Amt schrieb das CDU-Mitglied Reden für Klaus Kinkel (FDP), arbeitete später unter Gerhard Schröder (SPD) im Bundeskanzleramt und sprach für dessen Parteifreund Frank-Walter Steinmeier. Die Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg akzeptiert zu werden, dürfte dem CDU-Mann Jäger in der Zweckkoalition aus Grünen und CDU in Stuttgart helfen. Strobl hat Jägers Stelle eigens geschaffen, um im Innenministerium ein Gegengewicht zur Villa Reitzenstein, der Machtzentrale von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu schaffen. Als ehemaliger Lobbyist für Daimler, wo er von 2008 bis 2013 arbeitete, ist Jäger außerdem ein intimer Kenner der wichtigen baden-württembergischen Automobilindustrie. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Herrlingen im Blautal.