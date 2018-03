Im Fall der verbrühten jungen Frau bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen (Kreis Heilbronn) zieht die Stadt nun Konsequenzen.

Der für kommenden Sonntag geplante Leiergassenumzug finde aus aktuellem Anlass nicht statt, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Weitere Angaben dazu machte sie nicht.

Unterdessen laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Insbesondere suchen die Beamten Foto- und Videoaufnahmen, die bei der Aufklärung des Vorfalls vom vergangenen Samstag helfen sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 18-Jährige bei einem Fastnachtsumzug in einen mit heißem Wasser gefüllten „Hexenkessel“ geraten und hatte sich an den Beinen verbrüht.

„Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit gegen die gesamte Hexengruppe“, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die Ermittlungen seien umfangreich und langwierig. Eine Vernehmung der 18-Jährigen sei für die kommende Woche geplant. In einem Telefonat habe die junge Frau gesagt, dass sie bis zu den Kniekehlen in heißem Wasser gestanden habe. Die Polizei sprach von mittelschweren Verbrühungen.

Den Ermittlungen zufolge hatte eine Zuschauergruppe die junge Frau bei dem Umzug am vergangenen Samstag der Hexengruppe „ausgehändigt“. Die Gruppe führte demnach auf einem Ziehwagen einen Kessel mit integriertem Holzofen mit sich. Der Kessel war mit heißem Wasser gefüllt und der Ofen mit Holz befeuert. Die Jugendliche sei von Mitgliedern der Hexengruppe über diesen Kessel gehalten worden. Zeugenaussagen zufolge seien die Beine der 18-Jährigen aus bisher unbekannten Gründen in das Wasser geraten, teilte die Polizei mit.