Im Kreis Heilbronn ist ein neun Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte das Kind in Eppingen eine Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überqueren. Dabei habe ihn eine 75 Jahre alter Frau wohl nicht rechtzeitig bemerkt und mit ihrem Auto angefahren. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-491046/2

