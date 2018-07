Das größte Netzwerk von Stadtwerken in Deutschland kommt in kommunale Hände: Der Energieriese Eon will seine Stadtwerke-Holding Thüga in etwas verkleinerter Form für rund 2,9 Milliarden Euro an ein kommunales Konsortium verkaufen. Auf diese Grundzüge habe man sich mit dem Interessenten Integra/KOM9 geeinigt, teilte die Eon AG am Mittwoch in Düsseldorf mit. Federführend bei den Kaufgesprächen war unter anderem der südbadische Energieversorger Badenova. Er hat im Auftrag mehrerer Stadtwerke aus ganz Deutschland über den Kauf der Thüga verhandelt. „Mit dem Kauf der Thüga ist uns ein für die deutsche Energiewirtschaft wegweisender Coup gelungen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thorsten Radensleben.