Entwicklungsminister Niebel liest in Fast-Food-Filiale

Heidelberg (dpa/lsw) - Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) hat sich als Vorleser versucht - und zwar in einem Heidelberger Restaurant der Fast-Food-Kette McDonald's. Der 50-jährige Politiker las dort am Montag aus Kinderbüchern vor, die das Unternehmen für einige Wochen als Beigabe zu einem bei Kindern beliebten Menü anbietet. Etwa ein Dutzend Kinder lauschte Niebels Interpretationen von „Lauras Ferienabenteuer“ und anderer Werke. „Wir müssen Kinder so früh es geht zum Lesen ermutigen“, hatte Niebel auf seiner Internetseite erklärt.

Ein Entwicklungsminister bei einem Fast-Food-Konzern? Ein Sprecher des Ministeriums sagte, Niebel sei auf dem Termin „in erster Linie als Wahlkreisabgeordneter“. Niebel sitzt für den Wahlkreis Heidelberg-Weinheim im Bundestag. Er ist nicht das einzige Mitglied der Bundespolitik, das sich an der Aktion beteiligt: Anfang Juni soll nach McDonald's-Angaben die Integrationsbeauftragte Maria Böhmer (CDU) vorlesen. Auch Linken-Fraktionschef Gregor Gysi tritt als Vorleser auf. Die Stiftung Lesen unterstützt die Aktion.

McDonald's-Mitteilung