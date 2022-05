Entwarnung: Polizeinotruf 110 funktioniert in Baden-Württemberg wieder

Die Notrufnummer der Polizei 110 funktioniert in Baden-Württemberg offenbar wieder ohne Störungen. Das Lagezentrum Land Baden-Württemberg gab am Nachmittag eine Entwarnung über das Katastrophenwarnsystem bekannt.

Am Mittwoch und am Donnerstagmorgen hatte es vor allem dann Störungen gegeben, als Bürger versuchten, die 110 aus dem Mobilfunknetz anzurufen.

Die Anrufe wurden dann an die Leitstellen anderer Polizeipräsidien weitergeleitet. Anrufe im Raum Ravensburg kamen zum Beispiel in Ulm an.

Diese Probleme sind nun behoben, der Polizeinotruf 110 ist wieder regulär erreichbar, heißt es.