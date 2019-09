Von Schwäbische Zeitung

Die Einwohner in den betroffenen Gebieten der Biberacher Kernstadt müssen ihr Wasser ab sofort nicht mehr abkochen. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag bekannt gegeben. Wie berichtet, hat es eine mehrtägige Gefährdung durch coliforme Keime in Teilen Biberachs gegeben.

Nach wie vor werde jedoch in den betroffenen Straßen das Trinkwasser gechlort, heißt es in der Mitteilung. Das in den vergangenen Tagen zugeführte Chlor habe mittlerweile eine ausreichende Konzentration in allen betroffenen Trinkwasserleitungen erreicht.