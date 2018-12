Entwarnung beim Hochwasser: Pegelstände sinken weiter

Zuerst war lange kaum Wasser in den Flüssen, dann gab es kurze Hochwasser und nun wieder Entspannung: Die Pegelstände im Südwesten sinken. „An den Flüssen in Baden-Württemberg besteht derzeit keine überregionale Hochwassergefahr“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Nach mehr als sieben Metern am ersten Weihnachtsfeiertag sank der Wasserstand am Rhein-Pegel Karlsruhe-Maxau am Donnerstag auf sechs Meter. Bis Ende nächster Woche wird mit weiter fallenden Wasserständen gerechnet. Ähnlich sieht es demnach bei den meisten anderen großen Flüssen im Südwesten aus.

Hochwasser-Vorhersage