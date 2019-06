Entscheidung im Urheberstreit über VW-Käfer-Design erwartet

Im Streit um die Urheberrechte für das Design des legendären VW Käfer und seines Nachfolgers New Beetle wird am Mittwoch am Landgericht Braunschweig eine Entscheidung erwartet. Das sagte eine Sprecherin des Gerichts am Morgen.

Die Familie des früheren Porsche-Designers Erwin Komenda (1904-1966) will klären lassen, ob sie für die Modelle Ansprüche erheben kann. Ingrid Steineck, die Tochter des Designers, fordert einen Fairnessausgleich - gewissermaßen eine Nachvergütung für den großen Erfolg des kleinen Flitzers in den vergangenen sieben Jahrzehnten. „Meiner Mandantin geht es in erster Linie um eine Anerkennung der Lebensleistung ihres Vaters“, hatte ihr Anwalt Peter Lutz im November vor dem Landgericht Braunschweig gesagt. Nach seinen Angaben geht es in dem Verfahren um fünf Millionen Euro.

In der mündlichen Verhandlung im November war aber klar geworden, dass die juristischen Fronten zwischen VW und der Familie des früheren Porsche-Designers Komenda verhärtet sind. Ansätze für eine gütliche Einigung sahen beide Seiten nicht.

Infos zum Käfer

Volkswagen zum Beetle