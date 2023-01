Entschärfung der Fliegerbombe: Evakuierung von 4000 Menschen

Für die Entschärfung der Fliegerbombe am Samstag müssen rund 4000 Menschen in Freiburg zeitweise ihre Wohnungen und wohl ihren Arbeitsplatz verlassen. In dem Radius um den Bombenfund liegen auch mehrere Einrichtungen des Universitätsklinikums Freiburg, wie die Kommune am Donnerstag mitteilte. Über Details der Evakuierung der Klinikgebäude solle gesondert informiert werden.

Eine akute Gefahr bestehe nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes nicht. Die 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten an der Lehener Straße direkt am Universitätsklinikum gefunden worden. Außer den Klinikgebäuden liegen auch mehrere große Hochhäuser und eine Filiale der Arbeitsagentur rund um den Fundort. Neben der Fundstelle verlaufen zudem Gleise.

Das Universitätsklinikum Freiburg gehört nach eigenen Angaben zu den größten Unikliniken in Deutschland und betreibt laut Homepage mehr als 2000 Betten.

