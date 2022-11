Von wegen Entlastungspakete: Südwest-Kommunen fürchten neue Belastungen

Landkreise, Städte und Gemeinden fühlen sich von Bund und Ländern im Stich gelassen. Grund sind die von den Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beschlossenen Maßnahmen zur Bewältigung der Ukraine-Krise. So soll eine Gas- und Strompreisbremse ebenso kommen wie ein 49-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn und mehr Bundesgeld für die Flüchtlings-Unterbringung.

Vertreter der Kommunen befürchten, die dort vereinbarten Schritte könnten am Ende zu erheblichen Mehrkosten vor Ort führen.

Kreise und Gemeinden fordern mehr Geld für Flüchtlings-Unterbringung

Der Präsident des baden-württembergischen Landkreistages Joachim Walter (CDU) sagte am Donnerstag: „Die Länder haben sich mit Finanzzusagen des Bundes zufriedengegeben, die meilenweit von dem entfernt sind, was sie selbst für erforderlich halten. Dies war nur deshalb möglich, weil die Hauptbetroffenen, die Kommunen, nicht mit am Verhandlungstisch saßen.“

Die Kommunen hadern besonders mit der Einigung zu Flüchtlingskosten. Der Bund sagte hier zusätzlich drei Milliarden Euro für 2022 und 2023 zu, weitere 1,25 Milliarden Euro sollen 2023 für Menschen aus der Ukraine fließen.

Landesregierung geht von weiter steigenden Flüchtlingszahlen aus

Aus Sicht von der Kommunen reicht das jedoch nicht aus – vor allem, weil das Geld pauschal ausgezahlt wird und sich nicht an den tatsächlichen Flüchtlingszahlen orientieren wird. Die Zahlen gerade in Baden-Württemberg liegen im laufenden Jahr schon jetzt über jenen von 2015.

Damals kamen 102 000 Flüchtlinge, derzeit sind es bereits mehr als 156 000. Sowohl das m Land zuständige Justizministerium als auch die Kommunen gehen davon aus, dass angesichts des anbrechenden Winters in der Ukraine und der globalen Lage die Zahl der Zugänge im Herbst und Winter noch steigt.

„Fürchten, dass Städte und Gemeinden Mehrkosten tragen müssen“

„Das Land hat den Kommunen im Frühjahr eine Vollkostenerstattung für Geflüchtete aus der Ukraine zugesagt. Das muss aus unserer Sicht weiter gelten. Bei der jetzt getroffenen Einigung zwischen Bund und Ländern fürchten wir, dass am Ende wieder die Städte und Gemeinden die Mehrkosten tragen müssen“, sagte Susanne Nusser vom Südwest- Städtetag der „Schwäbischen Zeitung.“