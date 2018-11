Es ist ein Abend wie schon so viele andere, an dem Carolin (Name von der Redaktion geändert) aber plötzlich weiß, dass sie so schnell wie möglich verschwinden muss. Ihr Mann war ausgerastet, wieder mal, hat vor Wut auf die Möbel eingeschlagen. Carolin kann nach mehr als 20 Jahren die Zeichen lesen. Die Zeichen, die einen Übergriff ankündigen.

Seine Attacken auf sie waren mit der Zeit immer schlimmer geworden. Er hatte sie schon gewürgt, bis ihr schwarz vor Augen wurde, oder ihr ein Messer an den Hals gehalten.