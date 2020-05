Entenfamilie wird angegriffen und flüchtet vor Polizei

Eine Streife hat eine Entenfamilie in Rottenburg (Landkreis Tübingen) vor einer Katze schützen wollen - doch die Enten ergriffen die Flucht vor den Polizisten. Eine Frau teilte den Beamten am Mittwoch mit, dass sich die Entenfamilie in ihren Garten verirrt hatte und von ihrer Katze angegriffen wurde, wie es von der Polizei am Donnerstag hieß. Als die Beamten die Enten retten wollten, flüchteten die Tiere über mehrere Vorgärten und verschwanden im Dickicht eines Grundstücks.

Pressemitteilung