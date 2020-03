Enkeltricks und falsche Polizisten: Betrugsfälle verdoppelt

Allen Warnungen und Kampagnen der Polizei zum Trotz haben Betrüger im vergangenen Jahr mit dem sogenannten Enkeltrick und als falsche Polizisten rund 10,5 Millionen Euro erbeutet. Die Zahl der bekannten Fälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, wie aus der jüngsten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Landes Baden-Württemberg hervorgeht.

„Insbesondere das Phänomen falscher Polizeibeamter gewinnt zunehmend an Bedeutung“, heißt es in der PKS. Die Schadenssumme in diesem Bereich lag im vergangenen Jahr bei 7,45 Millionen Euro nach 6,78 Millionen Euro im Jahr davor. Registriert wurden rund 13 900 Fälle (2018: 7256). Die weitaus meisten Betrüger (13 600 Fälle oder 98 Prozent) scheitern allerdings bereits beim Anruf oder spätestens an der Haustüre ihrer Opfer. Bei der Betrugsmasche geben sich die Täter am Telefon als Polizisten aus und bringen das oft alleine lebende Opfer dazu, einem Boten Geld oder Wertsachen zu geben.

Auch beim sogenannten Enkeltrick sind die Zahlen geradezu explosionsartig gestiegen: Wurden im Jahr 2018 noch 1486 Fälle von Enkeltricks registriert, so waren es im vergangenen Jahr schon 2793, davon blieben allerdings 2662 erfolglos. Der Schaden in diesem Bereich liegt bei mehr als 3,1 Millionen (2018: 2,49 Millionen).

Der Weiße Ring vermutet allerdings, dass die Statistik bei weitem nicht alle Fälle aufgreift: „Die Dunkelziffer ist extrem hoch“, sagt Erwin Hetger, der Landesvorsitzende der Opferschutzorganisation und frühere Landespolizeipräsident. „Viele Opfer outen sich gar nicht, sie überkommt eine ausgeprägte Scham mit der Konsequenz, dass sie den Betrug für sich behalten.“

