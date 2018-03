Enkeltrick: Senioren-Ehepaar um Zehntausende Euro gebracht

Weil sie einem Hochstapler glaubten, er sei ein Verwandter, ist ein älteres Seniorenpaar aus Offenburg im Ortenaukreis um mehrere zehntausend Euro in Form von Goldmünzen ärmer. Mit einer Variante des „Enkeltricks“ war dem Trickbetrüger bereits am Montag während des ersten Telefonats gelungen, die Rentner davon zu überzeugen, dass er ein Neffe aus Berlin sei. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, täuschte der Unbekannte vor, Geld für ein Immobiliengeschäft zu brauchen. Am Dienstag folgten weitere Anrufe, danach übergaben die Senioren einem vermeintlichen Notar mit dem Namen „Jannik“ die Münzen.

Pressemitteilung