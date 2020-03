Enkeltrick in Corona-Variante: 83-Jährige um Geld betrogen

Eine 83-Jährige ist in Mannheim um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Nach Angaben der Polizei gab sich zuvor eine unbekannte Anruferin als Verwandte aus. Die Betrügerin erzählte der Seniorin am Freitag von einer finanziellen Notlage und bat um Hilfe, da sie sonst festgenommen werden würde. Zudem passte sie den Enkeltrick an die aktuelle Situation an: Die Angerufene solle das Geld vor der Tür platzieren, da die Anruferin einen Fahrer schicken würde, der Angst habe, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Die 83-Jährige folgte den Anweisungen und platzierte das Geld vor ihrer Haustür. Erst später kamen der Frau Zweifel und sie schaltete die Polizei ein.

Der Enkeltrick ist unter Betrügern eine beliebte Methode, um ältere Menschen um ihr Geld zu betrügen. Dabei geben sie sich meist als Verwandte in einer Notsituation oder als falsche Polizisten aus.

