Nürtingen (dpa/lsw) - Ein Betrüger hat in Nürtingen mit einem sogenannten Enkel-Trick 30 000 Euro erbeutet. Der Mann gab sich bei einer 83 Jahre alten Frau als Bekannter aus und schilderte ihr am Telefon seine vorgebliche Geldnot, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Freund von ihm werde das Geld abholen - sie bekomme es wenig später zurück. Die gutgläubige Rentnerin fuhr prompt zur Bank und hob 30 000 Euro in bar ab. Das Geld sah sie nicht wieder. Die Polizei warnt immer wieder vor Fremden, die sich am Telefon oder auf anderem Weg als vermeintliche Bekannte oder Verwandte ausgeben.