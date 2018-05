Englischer Favorit Stormy Antarctic gewinnt Badener Meile

Topfavorit Stormy Antarctic hat unter seinem Jockey Pat Cosgrave am Donnerstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim die 40. Badener Meile gewonnen. Der fünf Jahre alte Wallach siegte in dem mit 70 000 Euro dotierten wichtigsten Meilenrennen des deutschen Turfs vor Va Bank (Bauyrzhan Murzabayev) und dem von Filip Minarik gerittenen Vorjahressieger Palace Prince.

Zuvor hatte Alicante unter Jockey Adrie de Vries den mit 25 000 Euro dotierten Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie gewonnen. Die französische Favoritin Palombe wurde Zweite.

