Eine englische Fliegersprengbombe ist am Dienstag auf einer Baustelle in Karlsruhe entschärft worden. Einsatzkräfte hatten das Gelände zuvor evakuiert und abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 250 Kilogramm schwere Sprengsatz war demnach in einem Gewerbegebiet entdeckt worden, auf dem ein Neubau entsteht. Das Areal wurde im Umkreis von 300 Metern geräumt. Bis zu 1500 Mitarbeiter eines Rechenzentrums sowie die Beschäftigten weiterer Kleinfirmen und rund 300 Anwohner mussten die Häuser verlassen. Die Räumung wurde im Anschluss an die Entschärfung wieder aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Die Betroffenen konnten danach wieder in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

