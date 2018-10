Wegen eines brennendes Autos im Engelbergtunnel ist die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart in diesem Bereich komplett gesperrt. In die beiden Tunnelröhren dürfe zunächst kein Fahrzeug fahren, weil die Feuerwehr vor Ort sei, um das Feuer zu löschen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Verletzte gebe es nicht. Der Grund des Feuers sei unklar.