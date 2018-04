Energiesteuer, Fälscher, Schwarzarbeit: Milliarden für Zoll

Kampf gegen Schwarzarbeit, Plagiate oder illegale Medikamente - das Hauptzollamt Karlsruhe hat im vergangenen Jahr wieder jede Menge Steuersünder und Fälschungen aufgespürt. 2017 stellten die Zöllner in 1305 Fällen gefälschte Waren sicher, darunter Diätdrinks, Handtaschen, Kleidung oder Handys. Wer im Internet das vermeintliche Schnäppchen bestellt, könne böse erwachen, betonte eine Zoll-Sprecherin am Mittwoch. Entdeckt der Zoll im Postpaket einen gefälschten Sportschuh, wird der eingezogen. Das gezahlte Geld ist weg, und ein Strafverfahren droht auch.

Nach Überprüfungen von 1741 Arbeitgebern durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden 4230 Strafverfahren abgeschlossen und Geldstrafen von knapp 1,3 Millionen Euro verhängt. Die Freiheitsstrafen summieren sich auf 35 Jahre. Bei Ordnungswidrigkeiten kamen bei 1814 abgeschlossenen Verfahren rund 800 000 Euro an Geldbußen zusammen. Eine Branche besonders herausheben will das Hauptzollamt nicht: „Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche“, sagte die Sprecherin.

Wegen der Energiesteuereinnahmen ist das Hauptzollamt Karlsruhe das einnahmenstärkste Baden-Württembergs. Es erwirtschaftete im vergangenen Jahr etwa sechs Milliarden Euro Einnahmen an Steuern und Zöllen. Die Zuständigkeit reicht vom Kreis Freudenstadt im Süden bis zum Rhein-Pfalz-Kreis im Nordwesten und dem Neckar-Odenwald-Kreis im Nordosten.