Energiesparen im „Cleverländ“

Der Waschlappen als Dusch-Ersatz? Das habe er nicht als Empfehlung gemeint, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. In seiner ersten Pressekonferenz nach der Sommerpause gab er indes andere Energiespartipps, die die Landesregierung mit der Kampagne „Cleverländ“ unters Volk bringen möchte. Wer revolutionär Neues erwartet, wird aber enttäuscht.

Mitten im Sommer hatte der für seine markigen Sprüche bekannte Südwest-Regierungschef für bundesweite Aufregung gesorgt. „Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“, hatte er in einem Interview gesagt – und flugs empörte Reaktionen geerntet. Schon Mitte Juli hatte Kretschmann im Landtag empfohlen, nur zwei statt zehn Minuten zu duschen, um so Energie zu sparen. Das mit dem Waschlappen sei indes keine Empfehlung gewesen, da wäre er „nicht im Traum darauf gekommen“, sondern seine Antwort auf eine persönliche Frage zu seiner Körperhygiene, betonte Kretschmann nun. „Das mache ich, seit ich denken kann“, mit Energiesparen habe das nichts zu tun. „Das hat einen trivialen Grund: Es spart einfach Zeit, die ich nachher beim Frühstück habe.“

Als Biologe wisse er zudem um die Funktion der Haut und ihrer Flora, die durch übermäßiges Duschen gestört werden könne. „Ich bin überzeugter Anhänger des Säureschutzmantels der Haut“, erklärte Kretschmann. „Das kann man jetzt in der Apothekenrundschau nachlesen, die hat das aufgegriffen und mir recht gegeben.“ Wenn er duschen wolle, könne er das zu Hause tun, ohne fossile Energie zu verbrauchen – dank einer Solarthermieanlage auf dem Dach, die warmes Wasser liefere. Sein Fazit: „Ich bin mit Vorschlägen zur persönlichen Lebensführung wirklich zurückhaltend.“

Das ändert jedoch nichts am eindringlichen Appell seiner Landesregierung, Energie auf alle erdenklichen Weisen einzusparen. Die Gasspeicher sind laut Bundesnetzagentur aktuell bundesweit zu 88 Prozent gefüllt, bis zum November sollen es idealerweise 95 Prozent sein. Leicht wird das nicht – auch weil Russland aktuell kein Gas über die Pipeline Nord Stream 1 liefert. Das hatte zuletzt den Gasversorger VNG in Bedrängnis gebracht, der nach eigenen Angaben 400 Stadtwerke und Industriekunden belieft und der drittgrößte Gasimporteur Deutschlands ist.

An der Rettungsaktion von VNG werde sich neben dem Bund auch der Mutterkonzern EnBW beteiligen, der zu knapp 47 Prozent dem Land gehört, sagte Kretschmann am Dienstag. „Das Verfahren ist im Gange. Ich bin zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommt.“ Beim Bund hatte VNG am Freitag Staatshilfe beantragt – wie dies bereits der Marktführer Uniper Anfang Junliu getan hatte.

Angesichts explodierender Preise sei es auch im eigenen Interesse der Bürger und Unternehmen, Energie einzusparen. Darauf hatte Kretschmann im Verbund mit Kommunen, Vertretern der Wirtschaft und Energieversorger schon beim Krisengipfel Gas Ende Juli hingewiesen – und eine Kampagne angekündigt, um die Bürger zu informieren, wie das gehen kann. Die Kampagne mit dem Namen „Cleverländ“ hat der Regierungschef am Dienstag vorgestellt. Laut einer Sprecherin Kretschmanns hat das Land dafür rund 300 000 Euro ausgegeben.

Manches davon wirkt wie ein Déjà-vu, vor allem das sogenannte Energie-Sparbüchle, in dem die Leser 33 Tipps bekommen, um ihren Stromverbrauch zu reduzieren und ihre Heizkosten zu senken. Schon vor mehr als acht Jahren hat das Umweltministerium damals noch unter Minister Franz Untersteller (Grüne) ein solches Büchlein herausgegeben. Die neue Version kommt zwar in einem frischeren Design daher, ist inhaltlich aber weitestgehend wortgleich zur alten. Den größten Unterschied machen dabei die Summen, die durch die einzelnen Maßnahmen eingespart werden können. Wer die Raumtemperatur um ein Grad senkt und damit sechs Prozent der Heizkosten spart, könne nun nicht mehr 90 Cent, sondern 1,80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr sparen. Tipps gibt es unter anderem zum clevereren kochen, heizen, kühlen, lüften und waschen gibt das Heft, das auch auf der Homepage des Landes verfügbar ist.

Auch auf den sozialen Medienkanälen geben Politiker, Prominente und Experten entsprechende Ratschläge. In einem Video plädiert Kretschmann dafür, die Heizung nachts herunter zu drehen. Seine Vize, Innenminister Thomas Strobl (CDU), rät dazu, Elektrogeräte ganz abzuschalten statt diese im Stand-by-Betrieb zu halten. Damit sich die Bürger nicht nur digital, sondern auch im echten Leben Rat bekommen und konkrete Fragen stellen können, startet am Wochenende eine sechswöchige Tour durchs Land. Auf dieser sogenannten Roadshow soll es an 24 Orten Informationen von Fachberatern aus unterschiedlichen Bereichen geben – unter anderem im Oktober in Friedrichshafen, Biberach, Ulm und Aalen.

Die Kampagne sei richtig und unterstützenswert, erklärte Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags. „Energiesparen als gemeinsame Kraftanstrengung von Wirtschaft und Gesellschaft war schon vor dem Stopp der russischen Gaslieferungen das Gebot der Stunde. Nicht nur bei unseren Unternehmen, sondern auch im privaten Bereich wird derzeit nach Einsparmöglichkeiten gesucht“, sagte er. Viele Unternehmen könnten sich die galloppierenden Energiepreise aber nicht mehr leisten. Für die Betriebe jeglicher Größe sei ein Schutzschirm zwingend notwendig.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat derweil die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigten Hilfen für energieintensive mittelständische Unternehmen kritisiert und mehr Tempo gefordert. „Ankündigungen sind das eine, die zügige Umsetzung das andere“, teilte Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Vielen Betrieben, gerade auch kleinen und mittleren, stehe „angesichts horrender Energiekosten das Wasser bis zum Hals“.