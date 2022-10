Energiekrise und Inflation bedrohen den Skisport

Gefühlt ist es nur eine ferne Erinnerung: Die Bergsaison während der warmen Jahreszeit geht zu Ende, die letzten Alpenvereinshütten haben geschlossen – aber schon harrt man freudig des Winters mit rasanten Skiabfahrten in Oberstdorf, am Arlberg, in den Dolomiten oder sonst wo. Das Ganze untermalt von Wolfgang Ambros’ unvermeidlichen Kultsong „Schifoan“. Es war einmal.

Zuletzt konnten vor allem Umweltschützer, die Furcht vor schneearmen Wintern und das Corona-Virus die Vorfreude beeinträchtigen. Jetzt kommen als Spaßbremse der Blick in den Geldbeutel und die Energiekrise mit dazu. Ist Skifahren noch leistbar? Wie wird der Lift- und Seilbahnbetrieb aussehen? Oder der Einsatz von Schneekanonen? Immerhin verbraucht der Skifahrertransport ebenso wie die maschinelle Beschneiung wertvollen Strom.

Naturschützer gegen Schneekanonen

Frage über Frage kann einem da durch den Kopf gehen. Zumal sich bereits jene positionieren, denen das Wintersportspektakel im heutigen Stil schon immer ein Graus war. So wettert der Bund Naturschutz in Bayern einmal mehr gegen den Einsatz von Schneekanonen. Sein Vorsitzender Richard Mergner rechnet mit Blick auf die Berge des Freistaats folgendermaßen: „Ein Verzicht auf Beschneiung könne in einem Winter zwölf Millionen Kilowattstunden Strom sparen, zudem Millionen Liter Wasser.“

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, legt noch etwas drauf, bringt die Kernkraft ins Spiel. Bevor Atommeiler länger am Netz blieben, müssten zuerst Schneekanonen stillgelegt werden, lautet sein Standpunkt.

Sitzheizung ausschalten

Indes überlegen Seilbahnbetreiber, wie sie Energie einsparen können. Unter anderem im Gespräch: Bahnen langsamer fahren lassen, Sitzheizungen in Sesselliften auslassen. Auf gut Deutsch: weniger Komfort. Wobei sich schon immer für manchen alten Bergfex die Frage gestellt hat, ob Heizungen zur Erwärmung der Skifahrer-Hintern nicht ein Gipfel von Dekadenz sind.

Aber einmal abgesehen davon, wollen viele der Seilbahnbetreiber zusätzlich kräftig an der Preisschraube drehen. Bis zu 15 Prozent könnten es im Alpenraum sein. „Wir stehen vor einer schwierigen Situation“, hat dazu kürzlich Ralf Speck betont. Er ist Beiratsvorsitzender der Bergbahnkooperation Allgäu Tirol Bergwelt und sieht die Crux, dass Skifahren bei allen Nöten leistbar bleiben solle: „Wir wollen unsere Kunden halten.“

Zögerliche Nachfrage

Wintersportinteressierte neigen jedoch gegenwärtig offenbar dazu, auf Sicht zu fahren. Die Hotellerie meldet aus den bayerischen Alpen, aus Österreich und Südtirol eine zögerliche Zimmernachfrage. „Für den Winter ist das Buchungsverhalten zurückhaltend“, bestätigt Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin des Verbands Allgäuer Top-Hotels.

Für sie ist klar, was dahinter steckt: „Ein Teil der Gäste wartet wegen der ungewissen ökonomischen Situation mit der Planung eines Winterurlaubs ab.“ Aber auch Hotels und Pensionen ächzen unterm Kostendruck. Wer Energie-intensive Spa-Bereiche als zusätzliche Anreize für einen Winterurlaub betreibt, dürfte zusätzlich stöhnen. Das Anheizen der Sauna mittels Elektroofen wird zur Last.

Sprunghafter Anstieg der Stromkosten

Viele Betreiber zeigen sich alarmiert, darunter der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands im Oberallgäu, der in Oberstaufen ansässige Hotelier Armin Hollweck. Er kennt einen Kollegen, dessen „Stromkosten von derzeit rund 70000 Euro pro Jahr auf künftig über 400000 Euro steigen werden“. Nach den harten Corona-Jahren mit bescheidenen Einnahmen könne nun der Todesstoß für weitere Übernachtungsbetriebe kommen.

Nun ist bei den Kosten noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der hierzulande beschlossene 200 Milliarden Euro schwere Abwehrschirm gegen hohe Energiepreise vermag den deutschen Wintersportorten Hilfe bringen. Bloß weiß gegenwärtig niemand, wie sie konkret aussieht. Auch anderswo wird in die Preisentwicklung eingegriffen. Österreich hat beispielsweise schon Anfang September eine Strompreisbremse für private Haushalte beschlossen. Der im Land höchst einflussreiche Wintersportkomplex arbeitet daran, dass ihm der Staat ebenso Entlastungen beschert.

Liftbetreiber setzen aufs Energiesparen

Als deren angriffslustiger Ober-Lobyist fungiert Franz Hörl, Tourismussprecher der konservativen ÖVP, Interessenvertreter der Seilbahnwirtschaft und Zillertaler Hotelier. Im Sommer äußerte er bei der Eröffnung einer neuen Seilbahn im Montafoner Bergort St. Gallenkirch die Aufsehen erregenden Worte: „Und wenn heute in Wien die Frage gestellt wird: Seilbahnen und Schneeanlagen, ob das sicherheitsrelevante Einrichtungen sind, die auch versorgt werden müssen im Herbst, dann sagen ich denen: ,Freunde, ich schau nicht zu, wie das Wasser hier an mir vorbeirinnt und Strom für die Stadt produziert wird, und wir sitzen im Trockenen.‘ Dann werden wir uns auch zu wehren wissen.“

Gemäßigter sind die Formulierungen aus dem von ihm geführten Fachverband der Seilbahnen Österreichs. Demnach setzten die Beförderungseinrichtungen seit langen „intensiv auf Energieeinsparungen“. Die Branche konnte nach eigenen Angaben „gemessen an der Beförderungsleistung 20 Prozent an Energie einsparen“. Eine frohe Botschaft. Wobei ergänzt werden muss, dass die Beförderungsleistung mindestens in gleicher Höhe zugenommen hat. Was das Einsparen relativiert. Die Ausgaben bleiben. Letztlich, so heißt es aus dem Fachverband, würden sich „höhere Energiekosten auch auf die Kostensituation“ auswirken.

Prospekte schon auf dem Markt

Die Krise lässt sich nicht ausblenden – selbst wenn Bergbahnen versuchen, eine heile Winter-Wunderwelt zu implizieren. Die unvermeidlichen Werbeprospekte mit rasant schwingenden Skihelden in wegspritzendem Schnee sind bereits auf dem Markt. Bei den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen setzt man darauf, zumindest so viele Gäste zu bekommen wie in der vergangenen Saison. „Wir freuen uns auf einen schneereichen Winter“, frohlockt Unternehmenssprecher Jörg Homburg.

Aber auch er ergänzt: „Leider können auch wir die Preissteigerung in allen Bereichen nicht zu 100 Prozent kompensieren, sondern müssen einen Teil davon in Form einer Preisanpassung unserer Ticketpreise an unsere Gäste weitergeben. Das bedeutet, dass wir unsere Preise im Bereich von fünf bis zehn nach oben anpassen müssen.“

Liftkarten teils sogar günstiger

Womit die Bergbahnen rund um die Oberallgäuer Urlauberhochburg Oberstdorf im Trend liegen. Für Außenseiter der Szene überraschend, lassen sich manchenorts jedoch auch Entwicklungen zu günstigeren Liftkarten finden. Die Superschneekarte im Verbund von acht Oberallgäuer, Tiroler und Vorarlberger Skigebieten wird nach vorliegenden Angaben teilweise um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr billiger – aber bloß für Kinder, Jugendliche und Studenten. Junge Leute sollen finanziell eine Chance auf den Pistenspaß haben, heißt es aus Kreisen dieses Wintersportverbunds. Gegenfinanziert wird dies offenbar auf Kosten von Senioren. Bei ihnen sollen die Vergünstigungen wegfallen.

Bei der Nachwuchspflege geht es um eine Urangst der einst bitterarmen Bergdörfer: nämlich um die Befürchtung, künftig weniger gefragt zu sein. Sie ist durchaus gerechtfertigt. Schon Jahre vor der Corona-Pandemie meldeten diverse Wintersportorte rückläufige Ticketverkäufe.

Abschied vom Skifahren

Vor nicht allzu langer Zeit erstellte das in der Donaustadt Linz ansässige Institut Spectra Marktforschung eine Analyse für Österreich. Eines der Ergebnisse war der Umstand, dass inzwischen fast zwei Drittel der Einwohner nie auf Skiern gestanden ist. Im Bezugsjahr 1987 hätten dagegen weniger als 50 Prozent der Österreicher keine Wintersportpraxis gehabt. Vor allem Jüngere würden sich abwenden, lautet die Erkenntnis.

Anhand einer anderen Studie hat Ralf Roth, Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie an der Deutschen Sporthochschule Köln, diese Entwicklung schon 2018 verdeutlicht. Selbst wer schon Skifahren gelernt habe, verabschiede sich. Signifikant geschehe dies in der Altersgruppe von 14 bis 39 Jahren. Ursächlich seien dabei die hohen Kosten. Zudem habe sich bei vielen potenziellen Kunden ein Bewusstsein für das schleichende Verschwinden des Winters verfestigt – inklusive eines schlechten Öko-Gefühls, wenn Skivergnügen mit maschineller Beschneiung einhergehe.

Schon immer exklusiv

Als der große Boom des Wintersports in den 1970er Jahren losbrach, war tatsächlich vieles anders. Lag kein Schnee auf der Piste, gab es keine Maschine zur Beschneiung. Man musste seiner Skier schultern. Wo sich heute nur noch teure Hotels anbieten, gab es ausreichend günstige Pensionen oder Hütten, deren Interieur rustikal war – bis hin zum Etagenklo. Ski-Material kostete zwar auch schon sein Geld. Es wurde aber über Jahre gepflegt. Wer als Skifahrer etwas auf sich hielt, wachste die Unterseite seiner Bretter selber.

So viel zur Nostalgie, die so urig daherkommt. Aber zumindest für jene Wintersportler abseits der Alpen oder anderer Ski-tauglicher Berglandschaften hatte Skifahren schon immer etwas exklusives. Ein reines Schnäppchen war es nie. Es gibt aber unter dem Skifahrer-Volk einen entscheidenden Unterschied. Auf ihn macht der Wiener Freizeit- und Tourismusforscher Peter Zellmann aufmerksam. Wer nämlich direkt im Pistenparadies als Tiroler oder Allgäuer Einheimischer wohnt, hat bei seinen Schwüngen naturgemäß weit weniger Kosten als jene, die dazu in die Ferien fahren müssen.

Viele Unwägbarkeiten

Laut Zellmann führt dies dazu, dass der eigentliche „Winterurlaub nur von den oberen 25 Prozent der Gesellschaft gemacht wird“. Das habe sich seit Jahrzehnten nicht verändert. Dieses Klientel sei wiederum „von finanziellen Aspekten relativ wenig betroffen“. Seiner Einschätzung nach müssten die Skiorte deshalb nach jetzigem Stand nicht mit allzu großen Einbußen bei der Gästezahl rechnen. Wegen des Ukraine-Kriegs und der Inflation gebe es jedoch Unwägbarkeiten.

Dazu gehört wohl auch das Verhalten des Tagesgasts. Zahlt er für einen schnellen Abstecher in die Berge den hohen Spritpreis oder die teurere Liftkarte? Kehrt er ein und blecht für ein Bier Preise, die ans Münchner Oktoberfest erinnern? Bei einer mehrköpfigen Familie kann solch ein Ausflug rasch 200 Euro überschreiten. „Hier eine Einschätzung zu liefern, ist tatsächlich Kaffeesatzleserei“, meint Zellmann.

Erinnerung für Historiker?

Letztlich scheint nur eines tatsächlich gesetzt zu sein: So weit bekannt, wollen die Wintersportorganisatoren zum Ärger von Öko-Verbänden nicht auf den Betrieb von Schneekanonen verzichten – zum einen wegen der Pistenpflege. Und dann sind da noch die Klimaveränderungen, die in immer mehr Skiorten keine uneingeschränkte Freude mehr aufkommen lassen. Die umstrittene maschinelle Beschneiung dient dort als letzte Hoffnung. Und die eigene altehrwürdige Erinnerung an eine entschwundene Skifahrer-Herrlichkeit taugt fast nur noch für Historiker.