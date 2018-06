Energiegipfel in Baiersbronn stellt Frage nach dem Strompreis

Die Wege für den Umstieg auf Ökostrom stehen heute im Mittelpunkt eines Energiegipfels in Baiersbronn. Der bisherige EU-Energiekommissar Günther Oettinger, EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux, der SPD-Fraktionsvorsitzende Claus Schmiedel und andere diskutieren bei der Veranstaltung über die Energiewende im ländlichen Raum.

Die Diskussionsrunde ist Teil der Gesprächsreihe „Dunkle Wälder - bunte Perspektiven“. Deren Mitinitiator, der Bäckermeister Eberhard Holz, sagte, im ländlichen Raum wachse die Sorge, dass der Strompreis mit der Energiewende immer weiter steigen und Haushalte mit geringen Einkommen überfordern könnte.

Die Veranstaltung findet in einem Turbinenhaus im Ortsteil Buhlbach statt, wo 1899 der erste Strom in Baiersbronn produziert wurde. Die Energiewende werde die Menschen in Baden-Württemberg auf Jahre hinaus noch intensiv beschäftigen, erklärte der Baiersbronner Bürgermeister Michael Ruf (parteilos).

Mitteilung zum "Energiegipfel"