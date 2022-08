Energie vom Altstadtdach

Im Großraum Stuttgart könnte Esslingen als verborgene Perle bezeichnet werden – verborgen deshalb, weil die Industrie des Neckartals verdeckt, was sich im Zentrum der 92 000-Seelenstadt befindet: viel Fachwerk, das bis ins Mittelalter zurückgeht, gotische Bauten mit der Kirche St. Dionys an der Spitze, alte Wehrtürme – alles zusammen ein Erbe aus der Zeit, als Esslingen noch freie Reichsstadt war. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob die Dachflächen der historischen Hinterlassenschaften nicht mit Solarpanels zugepflastert werden könnten.

Die grüne Ratsfraktion drängt zu Photovoltaik im denkmalgeschützten Bereich: „Jede gesparte Kilowattstunde ist ein Beitrag zur Abkehr von fossilen Energieträgern und zum Klimaschutz“, lautet ihr Standpunkt. Er knüpft aber nicht nur an die aktuelle Diskussion an, sondern nimmt einen harschen örtlichen Streit auf. Dabei geht es um eines der schönsten Fachwerkgebäude vor Ort: das Kielmeyerhaus von 1582.

Ausgerechnet dessen Besitzer hat vergangenen März den Vorstoß gestartet, auf den Biberschwanzziegeln des Daches Solarpanels zu installieren. Worin der Grund liegt, dass die Diskussion über die Vereinbarkeit von Photovoltaik und Denkmalschutz in Esslingen gegenwärtig besonders rege geführt wird – zumindest mit Blick auf Baden-Württemberg.

Angst vor einer Verspiegelung der Landschaft

Noch bis in die jüngste Vergangenheit hinein war eigentlich weitgehend Konsens gewesen, dass Solarpanels nicht auf denkmalgeschützte Gebäude passen. Zudem hieß es allgemein von Heimatvereinen bis hinauf zur Landesregierung, dass sie auch bei geschützten Ensembles eher Fehl am Platz seien. Neben der vermeintlichen „Verspargelung“ der Landschaft durch Windkraftanlagen war die befürchtete „Verspiegelung“ eine weitere Killerphrase für solche Energieprojekte.

Das Schlagwort war durchaus eingängig – zumindest für Liebhaber althergebrachter Orts- und Landschaftsbilder. Nimmt man das Esslinger Beispiel her und stellt sich auf den oberhalb der Altstadt gelegenen, um 1527 herum für Kanonenstände gebauten Dicken Turm, wird das Problem sofort deutlich: Beim Blick hinunter in die bebauten Neckarniederungen fallen einem all die Dachflächen ins Auge. Spiegelreflexe würden stören – zumal die Altstadt das einzige Beschauliche in Mitten der neckaraufwärts und neckarabwärts befindlichen Industrieanlagen ist.

Unschöne Sicht von oben

Anderswo sieht die Malaise ähnlich aus. So gibt es im oberschwäbischen Biberach – auch eine ehemalige freie Reichsstadt – aus dem Gemeinderat heraus Solar-Bestrebungen für den Zentrumsbereich. Diskutiert wird eine Änderung der Stadtbildsatzung. Wobei die Debatte hat im Rißtal längst nicht die Ausmaße wie am Neckar in Esslingen hat. Aber von der Schillerhöhe mit ihrem ins 14. Jahrhundert zurückgehenden Gigelturm aus lassen sich beim Genießen der Aussicht ebenso die Biberacher Dachflächen begutachten. Ob Solarpanels den Genuss steigern, sei an dieser Stelle dahingestellt.

Ulm diskutiert ebenso. Ein Neubau im idyllischen Fischerviertel an der Donau könnte nach Vorstellung des Bauherren Solarpanels aufs Dach bekommen. Ob so etwas aber Spaziergängern vom Hügel der Wilhelmsburg herunter oder Touristen beim Münsterausblick zumutbar ist, harrt noch der Klärung.

Nun waren aber Altstädte oder einzelne historische Bauten nur selten Märchenorte für romantisch veranlagte Schwärmer der Neuzeit. Die Gemäuer wurden weiter entwickelt – siehe etwa die Elektrifizierung. Sie setzte mit aller Stärke nach 1900 ein: mit Leitungsnetzen über Gassen, Plätzen und Dächer. Eine teure, aber visuell angenehmere unterirdische Verlegung kam erst viel später.

Fortschritt durch technische Entwicklungen

Der Wandel ist also permanent. Zugunsten von Solarpanels kann angefügt werden, dass es auch bei ihnen fortschreitend Innovationen gibt: hin zu weniger auffälligen Optionen, zu dünnen, farblich ans Dach einigermaßen angepassten Produkten. Dies schwebt beispielsweise in Esslingen dem Besitzer des historischen Kielmeyerhauses vor, wie die örtliche Zeitung schreibt. Seliger Wunsch von Photovoltaik affinen Menschen sind weitere Verbesserungen: Solardachziegel oder Dünnschichttechniken. Letztlich würde man fast nicht mehr sehen, lautet deren Glaube.

Die Verteidigungsposition denkmalschützender Traditionalisten scheint dagegen zu bröckeln. Die gegenwärtigen, durch den Ukraine-Krieg eskalierenden Energienöte haben letztlich nur beschleunigenden Charakter. Im Südwesten brach schon 2011 der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof ein Loch in die festgefügte Front der Denkmalpflege. Dies hat mit Emeringen zu tun, einem Dorf auf der Schwäbischen Alb nördlich von Riedlingen.

Ein entscheidender Fall

Dort existiert ein höchst beschauliches Ensemble aus Kirche, Pfarrhaus und Pfarrscheuer. Der katholischen Kirchengemeinde fiel vor knapp 15 Jahren speziell das 1789 erbaute landwirtschaftliche Zweckgebäude ins Auge. Sie fragte sich, warum dessen Dachflächen nicht für Sonnenenergie nutzen? Weil dies das Gesamtbild beeinträchtige, lautete der ablehnende Bescheid des Denkmalschutzes.

Worauf die Kirchengemeinde Justizia anrief. Und siehe da: In zweiter Instanz setzte der Verwaltungsgerichtshof Leitplanken. „Denkmalschutz darf kein absoluter Grund mehr sein, die Genehmigung einer Photovoltaikanlage auf einer Pfarrscheuer zu verweigern“, hieß es. Die Denkmalschutzbehörde habe in ihrer Ermessensentscheidung eine falsche rechtliche Auffassung, wenn sie den Denkmalschutz über den Klimaschutz stelle. „Dieser ist grundgesetzlich sowie landesverfassungsrechtlich verankert und den Belangen des Denkmalschutzes vorrangig“, entschied das Gericht.

Am Ende hilft das Urteil nichts

Die Ironie dabei: Der katholischen Gemeinde von Emeringen half dies am Schluss nicht weiter. Letztlich hatte der Verwaltungsgerichtshof die Affäre für eine Neubewertung an die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde des Alb-Donau-Kreises zurückverwiesen. Die Beamten sahen immer noch eine übergroße Störung des Ensemble-Schutzes. Eine zulässige Ermessenssache, wie sie auch der Verwaltungsgerichtshof weiter vorsah. Schließlich musste das Scheunendach Solar-frei bleiben.

Vordergründig ist das Ergebnis schwer verständlich. Doch die Richter hatten sich vor allem an dem ursprünglich generellen höheren Bewertung des Denkmalschutzes gegenüber der Förderung erneuerbarer Energiequellen gestört. Letztlich forderten sie handfestere, auf den Einzelfall zugeschnittene Begründungen, sollten Solarpanels auf historischen Dächern abgelehnt werden.

Ermutigte Photovoltaik-Freunde

Jedenfalls sahen sich Photovoltaik-Freunde durch das Urteil ermutigt – gerade auch in historischen Städten. Konstanz’ Oberbürgermeister Uli Burchhardt verbündete sich hierzu sogar mit dem Landesbischof der evangelischen Landeskirche Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, als dieser noch im Amt war. Eine etwas ungewöhnliche Allianz in Anbetracht, dass die Stadt bis vor 200 Jahren Sitz eines riesigen katholischen Bistums war und dort von 1414 bis 1418 ein weltgeschichtliches Konzil stattfand.

Aber dies tut schließlich bei Sonnenenergie nichts zur Sache. Vergangenen Herbst wanden sich Burchhardt und Cornelius-Bundschuh mit einem offenen Brief an die Landesregierung. Der Inhalt: Das Land möge doch wegen Klimaschutzaspekten mehr Photovoltaik-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden ermöglichen. Der Geistliche hatte dabei ausdrücklich auch Kirchendächer im Blick.

Denkmalpflege bewegt sich kaum

Doch das Landesamt für Denkmalpflege bewegte sich vorerst kaum. Noch zu Jahresbeginn stand in einer seiner Schriften kühl geschrieben: „Im Umgang mit einem Baudenkmal ist auch mit Blick auf den Einsatz erneuerbarer Energien die Einhaltung denkmalfachlicher Grundsätze von zentraler Bedeutung. Zu den wichtigsten Beurteilungskriterien für die Denkmalverträglichkeit von Baumaßnahmen gehören die möglichst unverfälschte Überlieferung der denkmalwerten Substanz und die Wahrung des Erscheinungsbildes. Nur so kann das Baudenkmal als „materielle Quelle“ der Geschichte anschaulich überliefert werden.

Die an oberster Stelle für Denkmalpflege zuständige Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Nicole Razavi (CDU), sekundierte damals noch, unterstrich den Standpunkt ihrer Untergebenen. Nach gut vier Monaten Ukraine-Krieg im Verbund mit der Gaskrise war dies aber kalter Kaffee.

Letztendlich doch Erleichterungen für Solaranlagen

Anfang Juli gab Razavi bekannt, das Land erleichtere fortan das Installieren von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden. Die Genehmigung sei regelmäßig zu erteilen, sollten sich die Panels der Dachfläche unterordnen und nicht allzu auffällig sein. „Nur bei einer erheblichen Beeinträchtigung des denkmalgeschützten Gebäudes kommt künftig noch eine Ablehnung einer Photovoltaik-Anlage in Betracht“, verkündete die Ministerin.

Anschließend meldete sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu Wort. Auch ältere Kirchen könnten mit Solarpanels bestückt werden, meinte er. Dies würde deren Denkmalschutzstatus kaum beeinträchtigen. Kretschmann sah nur wenige Ausnahmen, darunter das Kloster Maulbronn nordwestlich von Stuttgart bei den Strom- und Heuchelbergen – seit 1993 Weltkulturerbe. Er verwies auch auf die Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried in Oberschwaben. Solchen Orts, betonte der Landesvater, solle optisch die Historizität der Bauwerke erhalten bleiben.

Völlig unaufgeregt ließ der Ministerpräsident jedoch in die teils heftig geführte Diskussion einen recht bodenständigen Aspekt einfließen: Nur drei Prozent der Bauwerke im Land seien denkmalgeschützt. Man solle nicht so tun, als hingen von ihnen Wohl und Wehe in der Energiekrise ab.

Ein Solarkataster soll helfen

Indes hat das Landesamt für Denkmalpflege ein Solarkataster für denkmalgeschützte Gesamtanlagen zusammengestellt. Er betrifft in erster Linie Altstädte und soll Kommunen einen Überblick ermöglichen, wo bei Solarplänen keine weiteren Denkmalschutz-Einwände zu erwarten sind. Bei einer Tagung im Juli stellte Landeskonservator Martin Hahn das Konzept im hohenlohischen Schloss-Städtchen Langenburg vor.

Die Hauptidee ist simpel. Wo Dächer nicht unmittelbar einsehbar sind, hält die Denkmalpflege Solarpanels üblicherweise für installierbar. Das Stadtbild würde dann höchstens unerheblich beeinträchtigt, so die frohe Hoffnung des Landeskonservators.

Esslingen scheint sich ihr anschließen zu wollen. Bleibt die Crux, dass die Altstadt wegen ihrer Tallage gut von oben her einsehbar ist. Nach der Sommerpause soll jedoch eine Entscheidung zu Solarpanels fallen. „Aktuell erarbeitet die Verwaltung einen Vorschlag zur Entscheidung im Gemeinderat zur künftigen Handhabung von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern des denkmalgeschützten Gesamtenensembles der Innenstadt“, erklärt Rathaussprecherin Nicole Amolsch. Kaum jemand zweifelt mehr daran, dass die Solarpanels kommen – zumindest in irgendeiner Art und Weise.