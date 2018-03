Der Karlsruher Energiekonzern EnBW weitet sein Engagement in der Offshore-Windenergie nach Asien aus. Als erster Schritt einer neuen internationalen Wachstumsstrategie steige das Unternehmen mit 37,5 Prozent in die Entwicklungsgesellschaften für drei Projekte in Taiwan ein, teilte EnBW am Montag mit. Partner seien der australische Investor Macquarie Capital und der taiwanesische Projektentwickler Swancor Renewable. Es gehe um insgesamt bis zu 2000 Megawatt (MW) installierter Leistung.

Zum Vergleich: Bisher betreibt EnBW Windenergieanlagen auf See mit 336 Megawatt Leistung. 610 MW sind nach Unternehmensangaben im Bau und weitere 900 MW in Planung. Im Windpark „Baltic 2“ in der Ostsee leistet jede Anlage bis zu 3,6 MW, im Windpark „Hohe See“ in der Nordsee, der 2019 ans Netz gehen soll, werden es bis zu 7 MW sein.

