Trotz chronischer Wirtschaftsprobleme beim Betrieb von Kohlekraftwerken hat der Energieversorger EnBW Block 8 im Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe (RDK) in Betrieb genommen. Die mit Steinkohle betriebene Anlage laufe schon seit dem 17. Mai mehrheitlich unter Volllast, unterbrochen von einer fünfwöchigen Revision, sagte am Mittwoch ein Firmensprecher in Karlsruhe und bestätigte damit einen Bericht der „Badischen Neuesten Nachrichten“ („BNN“). Die an aktuelle Anforderungen der Emissionskontrolle angepasste Anlage hat eine Kapazität von 912 Megawatt.