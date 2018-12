EnBW erhält Genehmigungen zum Rückbau von Atomkraftwerken

Der Energiekonzern EnBW hat nach eigenen Angaben weitere Genehmigungen zum Rückbau der Atomkraftwerke Neckarwestheim und Philippsburg erhalten. Das sei nötig, um dort mit radioaktiven Stoffen umgehen zu dürfen. Die Anlagen sollen im nächsten Jahr in Betrieb gehen, teilte EnBW am Montag in Karlsruhe mit. Konkret ging es um Lizenzen für den Betrieb der Reststoffbearbeitungszentren und Standort-Abfalllager. Die Kraftwerksblöcke Neckarwestheim I und Philippsburg 1 befinden sich seit 2017 im Rückbau. Im Block 2 in Philippsburg endet die Stromproduktion spätestens Ende 2019, in Neckarwestheim II spätestens Ende 2022.

