EnBW-Chef Mastiaux verspricht Fortschritte bei Konzernumbau

Der Vorstandschef des Energiekonzerns EnBW, Frank Mastiaux, hat den Aktionären weitere deutliche Fortschritte beim Umbau des Konzerns zugesagt. EnBW setze immer mehr auf Wind- und Solarenergie, den Ausbau des Netzes und neue Geschäftsfelder im Bereich Infrastruktur, sagte er bei der Hauptversammlung am Dienstag in Karlsruhe. Der Aufsichtsrat habe erst am Montag die Bau- und Investitionsentscheidung für den Offshore-Windpark „Albatros“ mit 112 Megawatt Leistung getroffen, sagte Mastiaux.

EnBW musste 2016 wegen niedriger Strompreise und Belastungen aus dem Pakt zur Entsorgung der atomaren Altlasten einen Jahresfehlbetrag von fast 1,8 Milliarden Euro hinnehmen. Eine Dividende für 2016 soll es nicht geben. Die Mitarbeiter müssen in den kommenden Jahren auf ihre Erfolgsbeteiligung verzichten, die 6,3 Prozent des Gehalts entspricht.

