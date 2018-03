Empörung über Waffen-Tweet von Heckler & Koch nach Amoklauf

Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat mit einem Werbe-Tweet am Tag des Schulmassakers in Florida einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Das in sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotoder zeigt unter der Überschrift „From HK with Love“ (Liebesgrüße von HK) eine Pistole in einem Herz aus Patronen.

Heckler & Koch hat diesen Tweet jetzt anscheinend gelöscht. pic.twitter.com/JoS0mLQHCJ— Stefan Niggemeier (@niggi) 15. Februar 2018

Der Beitrag sei zum Valentinstag von der US-Tochtergesellschaft auf Twitter, Facebook und Instagram gepostet worden, erklärte Heckler & Koch.

Solche Grußbotschaften seien in den USA üblich, auch in der Waffenbranche. Angesichts des Massakers in Florida sei der Eintrag aber „in hohem Maße unpassend“ gewesen.

Beitrag mittlerweile gelöscht

„Sowohl die Zeitverschiebung wie auch der Zeitpunkt des Amoklaufs selbst trugen dazu bei, dass der Eintrag nicht unmittelbar entfernt werden konnte“, hieß es in der Erklärung weiter. Inzwischen sei der Beitrag aber gelöscht worden. Das Unternehmen entschuldigte sich am Donnerstag für den Beitrag.

Antwort von Heckler & Koch ist da... pic.twitter.com/rENuIfxKJq — Lars Wienand (@LarsWienand) 15. Februar 2018

Ein 19 Jahre alter ehemaliger Mitschüler hatte am Mittwoch an der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland das Feuer eröffnet und 17 Menschen getötet.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Attacken mit Schusswaffen. Als Konsequenz wird regelmäßig der Ruf nach strikteren Waffengesetzen laut. US-Präsident Donald Trump und viele andere Republikaner sind allerdings dagegen.