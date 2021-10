Eltern und Schüler in Baden-Württemberg werfen dem wohl wichtigsten Beratungsgremium des Kultusministeriums vor, intransparent und interessensgesteuert zu sein. Seit einer Woche hat der Landesschulbeirat einen neuen Vorstand. Diesen will der Landeselternbeirat aber nicht akzeptieren.

„Grundsätzlich waren Wahlvorbereitung und -durchführung von erheblicher Intransparenz sowie despektierlichen Äußerungen und manipulativen Suggestionen geprägt“, schreibt der oberste Elternvertreter Michael Mittelstaedt in einer Erklärung, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Neue, angemessene Stimmenverhältnisse zwischen Lobbygruppen, den am Schulleben direkt Beteiligten und jenen, für welche die Institution SCHULE letztlich besteht, ist dringend geboten. Michael Mittelstaedt

Das Gremium habe viel zu wenig die Interessen der Schüler im Blick – also die Interessen derer, um die es im Bildungswesen doch an erster Stelle gehen sollte. In der Erklärung schreibt Mittelstaedt von „abwertendem Verhalten einiger Kandidaten gegenüber SchülerInnenvertretern“.

Forderung nach grundsätzlicher Neuausrichtung

Die Zusammensetzung des mehr als 70-köpfigen Gremiums sei zu hinterfragen. „Neue, angemessene Stimmenverhältnisse zwischen Lobbygruppen, den am Schulleben direkt Beteiligten und jenen, für welche die Institution SCHULE letztlich besteht, ist dringend geboten“, schreibt Mittelstadt.

Die im Landesschulbeirat vertretenen Eltern haben sich laut Mittelstaedt „mit überwiegende Mehrheit“ dazu entschlossen, die Vorstandswahl des Landesschulbeirates von vergangener Woche anzufechten. „Basale Verfahrensfehler“ nennt er ebenso als Grund wie die Hoffnung auf ein Umdenken und einer grundsätzlichen Neuausrichtung des Gremiums zugunsten der Schüler- und Elternschaft.

Der Landesschulbeirat ist das älteste Beratungsgremium des Kultusministeriums in Baden-Württemberg. Es existiert seit 1953 und ist im Schulgesetz verankert. Neben Eltern, Schülern und Lehrern sind hier auch Religionsgemeinschaften, Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten. Zehn Mitglieder werden zudem persönlich berufen.