Die Entwickler der Bildungsplattform Ella fordern vom Land 20 Millionen Euro für ihre Arbeit. Das erklärt William Schmitt, Vorstandsvorsitzender der Entwicklerfirma Iteos, in einem Schreiben an Christian Leinert, Präsident der IT-Behörde des Landes BitBW. In dem Brief, der den Mitgliedern des Bildungsausschusses des Landtags zuging und der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, fordert Schmitt das Geld bis zum 21. Dezember dieses Jahres.

Das Kultusministerium hatte den Zweckverband Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) mit der Erarbeitung einer elektronischen Lehr- und Lernassistenz, kurz Ella, für alle Schulen im Land beauftragt. Einen Vertrag gab es nicht, lediglich einen Letter of Intent, der Anforderungen an das System festhielt. Im Februar sollte die Plattform starten. Wenige Tage zuvor hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Einführung aber gestoppt. Sie sprach von „massiven Mängeln“.

Seitdem ringen Iteos als Nachfolgefirma von KIVBF auf der einen Seite und die Landesregierung auf der anderen um die Meinungshoheit. Iteos wirft dem Land vor, immer wieder neue Anforderungen an das System gestellt zu haben, die den Entwicklungsprozess behindert hätten. Das sieht Eisenmann und mit ihr Digitalminister Thomas Strobl (CDU), der für BitBW zuständig ist, gänzlich anders. Sie halten Iteos vor, die Probleme bei der Ella-Entwicklung verschwiegen zu haben.

Am 20. September schließlich verkündete Eisenmann im Bildungsausschuss das Ende der Zusammenarbeit mit Iteos - sehr zum Bedauern des IT-Dienstleistern, wie Schmitt in seinem Brief an Leinert erklärt, „da wir das Projekt ,Digitale Bildungsplattform Baden-Württemberg“ mit den bisherigen Partnern gerne weitergeführt hätten“.

Im Letter of Intent waren 28,7 Millionen Euro für die Ella-Entwicklung vorgesehen, 8,7 Millionen Euro waren dafür bereits bis zum Projektstopp im Februar geflossen. Nun hat Iteos diesen Letter of Intent formal aufgekündigt und pocht auf das entgangene, aber versprochene Geld. „Des weiteren fordern wir Sie hiermit auf, die noch ausstehende Vergütung für die Einführungsphase in Höhe von EUR 20 Mio. (...) bis zum 21.12.2018 zu bezahlen“, heißt es im Brief.

„Der finanzielle Schaden des Landes durch die gescheiterte Bildungsplattform Ella weiter sich aus“, erklärt dazu der Bildungsexperte der SPD-Fraktion Stefan Fulst-Blei. Er kritisiert die „juristischen Spielchen“ von Iteos und BitBW und kritisiert: „Nun scheine die Minister Eisenmann und Strobl nicht einmal die Aufkündigung der Zusammenarbeit ordentlich geregelt zu haben.“

Er warnt davor, weiteres Steuergeld zu verzocken. „Hätte Grün-Schwarz das millionenschwere Vorhaben Ella auf eine angemessene Vertragsgrundlage gestellt, müssten wir jetzt nicht den nächsten Akt des Ella-Dramas beobachten.“ Die SPD-Fraktion hat bereits einen Antrag an die Landesregierung gestellt. Sie fordert Klarheit darüber, welche Schadensersatzansprüche Iteos an das Land hat.

