Elfmeterschießen in Leverkusen: Hoffenheim im DFB-Pokal raus

Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim sind im Viertelfinale des DFB-Pokals unglücklich ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai unterlag am Sonntag im hart umkämpften Duell der beiden Bundesligisten bei Bayer Leverkusen erst im Elfmeterschießen mit 4:5 (2:2/1:1/0:0). Dabei parierten die Torhüterinnen Anna Klink (Bayer) und Martina Tufekovic jeweils zwei der ersten fünf Schüsse. Dann traf Hoffenheims Michaela Specht nur den Pfosten und Juliane Wirtz sorgte für die Entscheidung.

Die Belgierin Tine de Caigny (65. Minute) und Judith Steiner (112.) hatten die Tore für die TSG in der regulären Spielzeit und Verlängerung erzielt. Dora Zeller glich zweimal (89./116.) für den Tabellenzweiten aus. Die Runde der letzten 16 wird am Montag mit dem Gastspiel der Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg beim SC Freiburg beendet. Das Viertelfinale soll am 1./2 März gespielt werden.

DFB-Pokal Frauen