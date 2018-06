Eine Autofahrerin hat ein elfjähriges Kind bewusstlos und mit Kopfverletzungen am Gehweg gefunden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schüler am Mittwoch laut Polizei in eine Spezialklinik. Warum der Junge das Bewusstsein verloren hatte, war zunächst unklar. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Die Polizei geht davon aus, dass der Elfjährige auf dem Rückweg von der Schule ohne Fremdeinwirkung gestürzt war.

Pressemitteilung