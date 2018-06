Wegen der plötzlichen Vollbremsung eines Busfahrers in Haslach (Ortenaukreis) sind elf Schüler in dem Fahrzeug leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Fahrer am Mittwoch das Bremsmanöver eingeleitet, teilte die Polizei mit. Daraufhin verloren mehrere Fahrgäste das Gleichgewicht und stürzten. Der mit rund 75 Schülern besetzte Bus sollte die Kinder von einer Sporthalle zurück zu einem Schulzentrum bringen.

Mitteilung