Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg steigt weiter an. Für Schüler in Gebieten mit besonders vielen Ansteckungen könnte das bedeuten, dass sie künftig eine Alltagsmaske auch im Unterricht tragen müssen.

In Briefen an die kommunalen Spitzenverbände weist Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Dienstag auf diese Möglichkeit zum Schutz vor einer Ausbreitung des Virus hin.

Das Infektionsgeschehen nehme regional unterschiedlich zu und „hat auch Auswirkungen auf das Geschehen in den ...