Die Kläranlagen der Landgemeinden haben in der Corona-Krise mehr zu arbeiten als üblich. Jetzt ist es in der Kläranlage in Wolfegg zu einer Verstopfung gekommen. Der Grund: Da jetzt mehr Menschen von zu Hause arbeiten, sich in Kurzarbeit befinden und weder Schulen noch Kindergärten geöffnet haben, fällt mehr Abwasser als üblich an. Außerdem: Mehr feuchtes Toilettenpapier und auch Küchenrollen sorgen für Probleme in der Abwasserreinigung.

Beispiel Wolfegg: Erst kürzlich musste der Klärwärter eine verstopfte Pumpe reinigen.