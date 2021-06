Elektroautos der Post fangen Feuer: Schwierige Löscharbeiten

Zwei mit Paketen und Briefen beladene Elektro-Fahrzeuge der Post sind bei einem Brand im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald am Dienstag komplett zerstört worden. Eines der beiden Fahrzeuge habe zunächst geraucht, danach sei die Batterie explodiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend habe das gesamte Fahrzeug in Flammen gestanden.

Das zweite Elektrofahrzeug habe anschließend ebenfalls gebrannt. Zwei weitere in der Nähe stehende Zustellfahrzeuge seien durch den Brand beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Beide Fahrzeuge wurden vor dem Feuer an der selben Ladestation in einem Industriegebiet in Staufen im Breisgau aufgeladen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Polizei schwierig. Nach dem ersten Ablöschen wurden demnach beide ausgebrannten Fahrzeuge mit einem Kran in einen extra für Elektro-Autos vorhandenen Container der Feuerwehr geladen, der im Anschluss vollständig mit Wasser geflutet wurde. In diesem Zustand müssten die Fahrzeuge die nächste Zeit verweilen, um eine erneute Entzündung der Batteriezellen zu vermeiden, hieß es.

Die Brandursache war zunächst unklar, ein technischer Defekt sei aber wahrscheinlich.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-100762/2